Friemel: Ihre Arbeitsleistung. Und trotzdem: Arbeitnehmer sind Menschen – und die sind unterschiedlich leistungsfähig, vor allem mit steigendem Alter. Das hat das Bundesarbeitsgericht in zwei Grundsatzentscheidungen genauso deutlich gemacht wie nun das Landesarbeitsgericht Köln. Der Kommissionierer in diesem Rechtsstreit war 48 Jahre alt. Der Arbeitgeber hatte geschaut, was Vergleichsgruppen im Alter zwischen 40 und 50 leisten. Dumm für den Arbeitnehmer war, dass selbst die Vergleichsgruppe der über 50-Jährigen deutlich produktiver war. Es geht also nicht darum, so schnell zu rennen wie ein 27-Jähriger: Entscheidend ist, die eigene Leistungsfähigkeit auszuschöpfen.