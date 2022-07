Unternehmen müssen die richtigen Fragen stellen. Herausfinden, woher jemand kommt, wie es in der Familie war. Wie er oder sie mit Menschen in einer Gruppe umgeht, was ihn oder sie antreibt. Wenn wir bei der Auswahl für Führungsverantwortung besser aufpassen würden, hätten wir bald viel weniger unmögliche Chefs.

Okay, wenn sich also einer vorstellt und sagt, ich war ein vergöttertes Einzelkind, dann sollten die Alarmglocken schrillen?