2022 beantworteten 11.970 Expats mit 177 verschiedenen Nationalitäten die Fragen, darunter fast gleich viele Frauen (48 Prozent) und Männer (52 Prozent), insgesamt 82 Prozent mit akademischem Abschluss. Ihre Antworten zeichnen ein detailliertes Bild vom Leben als privilegierte ausländische Fachkraft in 52 Ländern. Es ist nicht der Blick von Armutsmigranten, sondern eher der Blick von Gewinnerinnen und Gewinnern der Globalisierung: eher Managerin als Fabrikarbeiterin, eher Hochschullehrer als Hilfsarbeiter. Auch die Lebensbedingungen der Mitmenschen vor Ort spielen in der Umfrage keine Rolle. So schneiden Staaten, in denen die Menschenrechte wenig zählen, überraschend positiv ab. Anders als Deutschland.