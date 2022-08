Frage: Frau Pausder, Herr de Raet, seit gut einem Jahr haben Mitglieder von Vorstand und Geschäftsführung dank Ihrer Initiative qua Gesetz die Möglichkeit, bei Schwangerschaft oder Krankheit ihr Mandat zu pausieren. Was hat sich seither getan?

Tobias de Raet: Die großen öffentlichen Fälle von DAX-Vorstandsmitgliedern, die sich eine Auszeit genommen haben, gibt es noch nicht. Wir als Initiative, auch ich als Anwalt, bekommen aber viele Nachfragen zum Thema. Das zeigt uns: Das Gesetz wird wahrgenommen, bis in den Mittelstand und die kleinen GmbHs. Uns ist das extrem wichtig, wir wollen kein bloßes Leuchtturmthema sein. Wie häufig das Gesetz bislang angewandt wurde, haben wir noch nicht erhoben. An einer Auswertung, etwa über einen Blick in die Handelsregister, arbeiten wir.