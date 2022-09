Die Kernerkenntnisse der Umfrage zeigen: In Unternehmen herrscht noch immer ein Produktivitätswahn, am gegenseitigen Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften mangelt es. So gaben im internationalen Vergleich 87 Prozent der Mitarbeitenden an, dass sie sich in ihrem Arbeitsalltag auch außerhalb des Büros produktiv fühlten, 85 Prozent der Führungskräfte äußerten jedoch genau daran Zweifel. Für Deutschland gaben 86 Prozent der befragten Beschäftigten an, dass sie auch zu Hause gut vorankämen – 79 Prozent der Vorgesetzten wollten das nicht wahrhaben. In Frankreich (90 Prozent), Brasilien (88 Prozent) und Indien (91 Prozent) war die Skepsis der Führungskräfte noch größer, dabei hatten sich die Beschäftigten in diesen Ländern teilweise noch deutlich produktiver eingeschätzt als deutsche Arbeitnehmer.