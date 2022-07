Können Arbeitszeiten angepasst werden?

Falls es dem Betrieb möglich ist, empfiehlt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Arbeits- und Pausenzeiten an die Hitze anzugleichen. So können Arbeiten in den kühleren frühen Morgen oder späten Abend verlegt werden – das kann auch im Büro sinnvoll sein. Außerdem sollte es mehrere zusätzliche kurze Pausen geben, die in kühleren Bereichen verbracht werden. Bei einer Anpassung der Arbeitszeiten hat auch der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht, sollte es im Unternehmen einen geben.

Wie schützen sich Menschen, die im Freien arbeiten?

Menschen, die viel draußen eingesetzt werden, etwa auf einer Baustelle, müssen vor direkter Sonne geschützt werden. Dazu können Arbeitgeber etwa Sonnensegel spannen oder Schutzkleidung wie Kappen bereitstellen. »Wie intensiv die Maßnahmen sein müssen, muss der Arbeitgeber im Einzelfall abwägen«, sagt Fuhlrott. Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor oder kostenloses Wasser sollten in jedem Fall gestellt werden. Um die Augen zu schützen, sollten die Beschäftigten Sonnenbrillen tragen – langfristig droht sonst die Augenkrankheit grauer Star , die sogenannte Katarakt.