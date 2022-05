Der Start ins Arbeitsleben ist aufregend, anstrengend – und oft ganz anders als geplant. In der Serie »Mein erstes Jahr im Job« erzählen Berufseinsteiger:innen, wie sie diese Zeit erlebt haben. Diesmal: Olivia Rubelt, 22, Fluglotsin in Langen bei Frankfurt am Main .

»In der Schule dachte ich, der nächste Schritt wäre auf jeden Fall die Uni – schließlich hatte ich einen Schnitt von 1,2. Rund ums Abi fing ich aber an zu zweifeln. Ich hatte schon Zusagen von mehreren Unis, unter anderem für Jura und Finanzmathematik. Aber ich haderte damit, ob ich wirklich die nächsten Jahre im Hörsaal verbringen wollte. Ich hatte Angst, in der Masse unterzugehen.

Also googelte ich nach außergewöhnlichen Ausbildungsberufen. Die DFS Deutsche Flugsicherung wurde mir weit oben angezeigt. Ohne groß nachzudenken, bewarb ich mich online für die Ausbildung zur Fluglotsin. Mein Papa dachte, ich würde damit später mit leuchtenden Kellen auf dem Rollfeld herumlaufen. Heute weiß er: Als Fluglotsin arbeite ich gar nicht zwingend am Flughafen, sondern auch in den über Deutschland verteilten Kontrollzentralen. Von dort koordiniere ich per Funk mit den Flugzeugen, wer wo entlang fliegen darf, und warne die Pilot:innen vor Gefahren.