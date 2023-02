Gleiche Arbeit, rund tausend Euro weniger als der Kollege

Mit dieser Frage hat sich nun das Bundesarbeitsgericht befasst (8 AZR 450/21 ) und ein Urteil gefällt, das die Verhandlungsposition der Frauen in solchen Fällen weiter stärkt:



Wenn Frauen und Männer wie im verhandelten Fall bei gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt würden, begründe das die Vermutung der Diskriminierung wegen des Geschlechts, sagte die Vorsitzende Richterin Anja Schlewing. Diese Vermutung könnten Arbeitgeber nicht mit dem Argument widerlegen, der Mann habe besser verhandelt oder er sei perspektivisch für einen Leitungsjob vorgesehen, so die Richterin. Das Bundesarbeitsgericht kippte damit die Entscheidungen der Vorinstanzen in Sachsen in großen Teilen und sprach der Klägerin knapp 15.000 Euro entgangenen Lohn und eine Entschädigung in Höhe von 2000 Euro zu.