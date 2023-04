Zur Person

Mushtaq Bilal (Jahrgang 1983) hat an der Binghamton University in New York in vergleichender Literaturwissenschaft promoviert und ist Postdoktorand am Hans-Christian-Andersen-Zentrum der University of Southern Denmark. Auf Twitter verfolgen mehr als 150.000 Follower seine Tipps zur Verwendung von KI-gestützten Apps für akademisches Schreiben. Seine Twitter-Threads wurden ins Portugiesische, Japanische, Spanische, Indonesische, Türkische und Arabische übersetzt und werden demnächst in mehreren anderen Sprachen erscheinen. Zu dem Thema bietet er Webinare und ein Tutorial an.