Es klingt wie ein schlechter Witz: Schon am 14. Mai 2019 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein maßgebendes Urteil zur Arbeitszeiterfassung gesprochen. Darin heißt es: Arbeitgeber sind von nun an zu einer »objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung« verpflichtet. Das ist mehr als drei Jahre her. Deutsche Arbeitgeber haben in dieser Zeit ein Lieblingswort kultiviert: Vertrauensarbeitszeit. Das klingt ganz nett und heißt übersetzt in etwa so viel wie: Halt dich möglichst an deine elf Stunden Ruhezeit , ansonsten bist du dein eigener Chef.