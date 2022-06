Hinzu kommen regelmäßige Kontrollen, Berichtspflichten, Zuweisungen von Aufgaben mit überspitzten Fristen oder räumliche Wechsel in ein Großraumbüro abseits der ehemaligen Kollegen", sagt Abeln. "In dieser Situation wird man auch von sämtlichen Verteilern, Netzwerken und Veranstaltungen ausgeschlossen, die man vormals als geschätzte Führungskraft besuchen durfte", so der Experte für Arbeitsrecht.

Neue Position führt auch zu psychischen Belastungen

Genau das erlebt aktuell auch Abelns Mandant, Maximilian D. (Name von der Redaktion geändert). Er liegt derzeit im Rechtsstreit mit seinem Arbeitgeber, nachdem dieser ihm eine Änderungskündigung vorgelegt hatte. Während D. jahrelang in einer Führungsebene unterhalb des Vorstands arbeitete, muss er heute wieder Aufgaben im operativen Geschäft erledigen. Denn das Unternehmen entschied sich, wegen strukturellen Änderungen eine Führungsebene ersatzlos zu streichen.

"Ich wusste von der Umstrukturierung, war aber vollkommen überrascht, als ich selbst davon betroffen war", sagt der betroffene Manager. Die Unternehmensführung habe ihm zwar eine Abfindung angeboten, doch damit wollte sich D. nicht zufriedengeben. Nun steht er mit seinem Arbeitgeber vor Gericht.

Sein Leben habe sich seitdem radikal geändert. Solange keine Entscheidung gefällt wird, muss D. finanziell deutliche Abstriche machen. Daneben belaste ihn die Situation psychisch. "Man wacht mit den Gedanken daran morgens auf und geht abends damit wieder ins Bett", sagt er. Vor allem mit seinen neuen täglichen Aufgaben im Beruf könne er sich nicht abfinden. "Ich war es immer gewohnt, Entscheidungen zu treffen", so der ehemalige Manager. Während er vorher selbst Vollmachten für bestimmte Arbeitsbereiche verteilte, muss er nun selbst welche beantragen. Und auch im Gerichtsprozess fühle er sich oft machtlos. "Ich bin plötzlich reaktiv", sagt er. Bis zu seiner Änderungskündigung habe sich D. immer wohl im Unternehmen gefühlt. Auch heute sieht er als optimale Lösung, im Unternehmen weiter arbeiten zu können, nur nicht in der Position, in die er kürzlich verfrachtet wurde.

Familiärer Beistand und Sport als Ventil

Das Problem, was auch andere Mandanten betrifft: Das Interesse des Gerichts an einer schnellen Einigung der Parteien sei häufig größer als an einer juristisch fundierten Auseinandersetzung mit der Situation, sagt Arbeitsrechtler Abeln. "Im Prozess stellt sich der Arbeitgeber dazu oft noch als der fürsorgliche Arbeitgeber dar, der unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten unbedingt an einem Arbeitsverhältnis mit der Führungskraft festhalten möchte, aber leider keine andere Stelle vorhanden ist", sagt Abeln. Der Arbeitgeber werbe zudem häufig um Verständnis, dass die Ex-Führungskraft in ihrer neuen Rolle nicht mehr verdienen könne als alle anderen.

Abeln plädiert dennoch dafür, gegen die Änderungskündigung vorzugehen. "Ungeachtet der Vorgehensweise des Arbeitgebers birgt eine Änderungskündigung an vielen Stellen erhebliche Risiken für den Arbeitgeber", sagt er. Auch wenn Kündigungen in Deutschland häufig unschön verlaufen, sei ein Prozess die Mühe wert. Mit dem Rückhalt im Freundes- und Familienkreis und der richtigen Vertretung lasse sich dieser einfacher überstehen und zu einem erfolgreichen Abschluss führen, mit dem beide Parteien leben können.

Diese Hoffnung hat auch Maximilian D., um künftig wieder Aufgaben im Management übernehmen zu können. Sport und Zeit mit der Familie helfe ihm bei dem nervenzehrenden Prozess als Ventil.

Führungskräfte sollten sich aber bewusst sein, dass ein gewonnener Prozess nicht unbedingt auch eine Weiterbeschäftigung und eine Fortsetzung des Karrierewegs im Unternehmen bedeutet, sagt Abeln. "Dafür fehlt leider die Einsicht des Arbeitgebers."