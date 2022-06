114 Milliarden Euro. So teuer sind überflüssige Meetings und Unterbrechungen durch E-Mails und Co. für deutsche Unternehmen, hat der multidisziplinäre Thinktank NWI aus Berlin ausgerechnet, der zur neuen Arbeit im digitalen Zeitalter berät und forscht. Zum Vergleich: Der gesamte Bundeshaushalt für das Jahr 2022 beträgt 457,6 Milliarden Euro. Ein Viertel des Bundeshaushalts. Verbraten wir wirklich so viel durch unbedachtes In-CC-setzen oder Meeting-Einladungen an alle im Team? Wie kommt diese irre Summe zustande?