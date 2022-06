3. "Deinen gesamten Jahresurlaub, den kannst du doch nicht im Sommer nehmen"

Rein rechtlich spricht da erst einmal gar nichts gegen. Man könnte zwar denken, dass der Gesetzgeber sagt: "Hey, teil dir deinen Urlaub doch schlau übers Jahr ein, dann erholst du dich vielleicht besser", – sagt er aber nicht. Beim Jobwechsel gelten jedoch auch hier Besonderheiten: Wollen Sie ihren Jahresurlaub noch beim alten Arbeitgeber im Ganzen nehmen, geht das nur, wenn Sie in der zweiten Jahreshälfte ausscheiden, nicht jedoch in der ersten Jahreshälfte. Dann errechnen sich die Urlaubstage anteilig – je nachdem, wie viele Monate man noch beschäftigt ist . "Beim Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte können Arbeitsverträge ebenfalls Vereinbarungen zum anteiligen Urlaubsanspruch enthalten, jedenfalls für den Urlaub, der über das gesetzliche Mindestmaß hinausgeht", sagt Niedostadek.

"Wichtig ist beim Urlaub in jedem Fall die frühzeitige Absprache mit der Vorgesetzten und gegebenenfalls den Kollegen. Ist die Koordination des Urlaubs vom Arbeitgeber gut gemanagt, kann das eine ganze Menge an Konfliktpotenzial herausnehmen", sagt Niedostadek. Etwa in der Ferienzeit, die üblicherweise Kolleginnen und Kollegen mit Kindern vorbehalten ist. Von der Chefin oder dem Chef selbstverständlich gewährt werden muss Ihr Urlaubsantrag übrigens nicht: "Sie haben zwar einen Anspruch darauf, können den Zeitpunkt des Urlaubs aber nicht einfach so ohne Absprache bestimmen. Allerdings sind Ihre Urlaubswünsche zu berücksichtigen", sagt Niedostadek.