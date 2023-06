Lassen Sie uns mal in die Praxis schauen: Gibt es Gerichtsentscheidungen, an denen sich die Grenze zwischen "das ist okay" und "das ist jetzt aber toxisch oder beleidigend" etwas klarer machen lässt?

Ein Fall , der im Oktober 2020 am Landesarbeitsgericht München verhandelt wurde, macht die Grenzen zu Mobbing vielleicht ganz gut deutlich: Ein Arbeitnehmer hatte gegen seinen Arbeitgeber geklagt, weil er seine Leistungen in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei nicht fair bewertet sah. Als er sich bei seinem Vorgesetzten darüber beschwerte, wurde er nach und nach von Aufträgen abgezogen, verlor dann sein Büro, wurde abgemahnt. Klar ist schlussendlich auch nicht jede unrechtmäßige Abmahnung direkt Mobbing, aber am Ende macht der Takt die Musik. Der Kläger bekam Schadensersatz zugesprochen. Wegen der Kaskaden an Ablehnung, die er erleiden musste und die ein dahinterliegendes systematisches Vorgehen des Vorgesetzten offenbarte.