Bürokratisch ist das Grenzgängertum allerdings eine Herausforderung. Emil ist gerade auf der Suche nach einem Steuerberater. Auch Laura sagt: "Ich kann meine Steuererklärung unmöglich selbst machen, das übersteigt mein Wissen." Die Situation ist kompliziert, da alles – Steuern, Rente, Sozialversicherung, Kindergeld – für Grenzgänger speziell geregelt ist. Es gibt sogar eigens für sie besondere Krankenkassenangebote.

Fachkräfte wandern ab

"Wirtschaftlich ist es eine Win-win-Situation", sagt Straumann, "die Schweiz kommt an Arbeitskräfte, die sie benötigt, die deutschen Gemeinden an höhere Steuereinnahmen." Doch es gibt auch Verlierer. In den grenznahen Gemeinden wird der allgemeine Fachkräftemangel durch die attraktiven Jobs in der Schweiz verstärkt. Das geht auf Kosten der Qualität bei Bildung, Gesundheit und Innovation. Grenznahe Schulen haben oft besonders große Mühe, genügend Lehrkräfte zu finden. Die Chemiebranche kämpft um Arbeitskräfte nahe der Grenze. Und Laura wird nachdenklich, "wenn ich an meine Kolleginnen hier in der Pflege denke, die wegen des Fachkräftemangels unter krassen Bedingungen arbeiten".

Das Gegenstück zum Grenzpendeln ist der Einkaufstourismus. Schweizer fahren für den wöchentlichen Einkauf in den Baumarkt oder ins Restaurant nach Deutschland, weil für sie dort alles viel günstiger ist. Das ärgert vor allem Gastronomen und Einzelhandel in der Schweiz, die diesen Preiskampf nicht gewinnen können. Genervt ist man zuweilen auch in Deutschland, wenn der Hornbach in Binzen mal wieder unverkennbar voll ist mit Schweizern.