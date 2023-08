Was diese Geschichte mit Träumen zu tun hat? Eine ganze Menge. Denn gerade, wenn Situationen herausfordernd sind, macht die Fähigkeit, nach vorn zu blicken, den Unterschied. Die Verantwortlichen bei Alaska Airlines dachten weit über die Krise hinaus und nutzten sie, um in die eigene Zukunft zu investieren. Fragen Sie sich deshalb auch in schweren Zeiten: Was wollen Sie für sich und Ihr Unternehmen erreichen? Welche Weichen müssen Sie schon heute stellen, damit Ihre Zukunft eine bessere wird? Kurz: Wovon träumen Sie?

Wie man sich von Krisen nicht unterkriegen lässt, zeigt auch der Bericht von Roman Rodomansky. In "Tagebuch aus Lwiw" erzählt der ukrainische Gründer, wie er zusammen mit seinen Partnern auf das Schlimmste vorbereitet war, aber zugleich das Beste aus seinem Team herausgeholt hat. Nach seiner Erfahrung, so Rodomansky, brauche es drei Monate, bis sich eine Organisation an eine neue, zuvor undenkbare Situation angepasst habe. Heute ist das Softwareunternehmen zu 100 Prozent remote – und hat sich auf beeindruckende Weise unabhängig gemacht.