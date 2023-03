Ich saß in der Kapelle, in der ersten Reihe. Ein Mann kam zu mir und kniete sich vor mir auf den Boden, dann küsste er meine Hand und meine Stirn. Es war der Gemüsehändler, der seinen Laden beim Uhren- und Schmuckgeschäft meiner Eltern in Berlin-Neukölln gleich um die Ecke hatte. "Dein Vater war so ein großherziger Mann", sagte er. "Immer für andere da." Ich wusste nicht einmal, dass die beiden sich näher gekannt hatten.