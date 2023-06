Meine Lebensgefährtin und ich stiegen etwas verdattert in den Wagen, um eine andere Strecke zu probieren, "die mit etwas Glück befahrbar" sein sollte. Ich habe noch Fotos, wie ich in einem kleinen Rinnsal stehe und den Daumen nach oben recke. Eine von uns sollte zuerst durch den Fluss waten. Wenn das ohne Probleme möglich wäre, könnten wir mit den Wagen ganz locker hindurchfahren, hatte uns die Autovermieterin gesagt. Der Daumen und mein Gesichtsausdruck zeigen, was ich in diesem Moment dachte: "Yeah, wir sind gleich am Ziel."