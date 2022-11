Diese Sehnsucht hat sich durch die hybride Zusammenarbeit noch einmal verstärkt. Ich erinnere mich genau, wie wir im Juni zum ersten Mal wieder eine Miniwand aufhängten. So nennen wir in der Redaktion kleine Ausdrucke jeder Doppelseite, die wir in der richtigen Reihenfolge aufhängen. Die Miniwand hilft nicht nur, Fehler und Doppelungen zu entdecken. Zum ersten Mal seit Langem stellte sich bei mir wieder ein Gefühl von Abschluss ein: Wow – das haben wir gestaltet. Eine ganze Wand voller Papier machte den Ertrag unserer Arbeit für mich sofort spürbar, anders als die digitale Ausgabe, die ich sonst einfach schnell durchklicke.