Bei vielen sorgt es für ein mulmiges Gefühl im Magen: das Jahresgespräch. Umso wichtiger ist es, sich nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mitarbeiter gut darauf vorzubereiten, um die eigenen Botschaften zu platzieren. "Wenn ich in der Vorbereitung überlege: Was habe ich gut gemacht in diesem Jahr, was zeichnet mich aus, welche Stärken und Talente habe ich? Dann nehme ich damit direkten Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs", sagt Ragnhild Struss im Podcast Team A.