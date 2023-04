Das liegt auch an mir. Ich bin keine Meeting-Killerin und bereite oft selbst keine Agenda vor. Oder tue das fünf Minuten vor dem Termin. Ich sage zu häufig ja – und plane meine Zeit zu optimistisch.

Den Leitfaden durchzugehen und die Stunden zu zählen, die mein Team und ich in Meetings verbringen, hat mich aber noch mal aufgerüttelt. Als Nächstes werde ich mir anschauen, was die besten Meetings, an denen ich teilnehme, von den schlechtesten unterscheidet – und so ein paar konkrete Ideen entwickeln, die ich umsetzen kann.

Hier können Sie den Leitfaden und Artikel "Stoppt den Meetingwahnsinn" selbst nachlesen.