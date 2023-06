Das Sollen-wollen-Dilemma

Genau das ist das Problem: Den meisten Menschen ist durchaus bewusst, was sie in Zukunft tun sollten; trotzdem konzentrieren wir uns dann doch lieber darauf, was wir in diesem Moment gern tun wollen. Wir überschätzen, wie tugendhaft unser zukünftiges Ich sein wird. Diese Tendenz lässt sich auf ein Phänomen zurückführen, das Ann Tenbrunsel von der University of Notre Dame und ihre Kollegen als "ethisches Trugbild" ("ethical mirage") bezeichnen.