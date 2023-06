Dass die allgemeine Markenstärke bei der Erschließung neuer Technologiefelder immer weniger den Erfolg garantiert, zeigt folgendes Beispiel: Die Befragten trauen der im Vergleich deutlich schwächeren Marke Deutsche Bahn eher zu, ein attraktives und leistungsfähiges Angebot im Technologiefeld "Mobilitätsplattform" zu entwickeln, als der globalen Super-Brand Apple. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim Vergleich der Marken Flixbus und Amazon: Flixbus gilt als Favorit, wenn es um den Aufbau einer erfolgreichen "Mobilitätsplattfiorm" geht.

Bauen Sie ein digitales Image auf. Die deutliche Mehrheit der untersuchten deutschen Marken wird immer noch als analog wahrgenommen. Dies ist gefährlich, denn die Wachstumsmärkte befinden sich beinahe alle in technologiegetriebenen Branchen. Insofern kann es für den Erfolg einer Marke von entscheidender Bedeutung sein, als digital wahrgenommen zu werden. Zudem hilft ein digitales Image beim Transfer in neue Technologiefelder.

Die Wahrnehmung zu beeinflussen, ist eine grundlegende Aufgabe des Marketings. Die Fachleute sollten hier nach Wegen suchen, die digitale Kompetenz eines Unternehmens stärker als bisher nach außen zu tragen. Der Deutschen Telekom ist es beispielsweise bestens gelungen, als digitale Marke wahrgenommen zu werden. FlixBus oder Uber hingegen, zwei Marken, die in der Realität praktisch keine eigene Hardware besitzen (FlixBus ist aus lizenzrechtlichen Gründen lediglich Eigentümer eines einzigen Busses – und dies bei einer Flotte von mehr als 1000 Bussen), sondern durch ihr digitales Geschäftsmodell und ihre Apps erfolgreich sind, werden überwiegend als analoge Marken wahrgenommen. Was können andere deutsche Technologiemarken von ihnen lernen? Vielleicht, dass das Geschäftsmodell alleine nicht ausreicht, eine Marke als digital zu positionieren. Die Vermittlung und die Inszenierung der eigenen Digitalkompetenz ist dafür mindestens genauso entscheidend wie der Aufbau digitaler Kompetenzen.

Fazit

Etablierte Marken müssen sich vor der neuen, digitalen Konkurrenz zwar nicht fürchten, können sich aber angesichts des technologischen Wandels nicht mehr auf ihrer Reputation und ihren vergangenen Erfolgen ausruhen. "Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann", sagte der Evolutionsforscher Charles Darwin. In unserem Kontext bedeutet ein Anpassen an den Wandel, neue Märkte zu besetzten, die zur Marke passen und in denen sie sich authentisch entfalten kann. So einfach ist es, aber auch so schwer.