Wie reagieren Sie, wenn Ihre Pläne platzen?

Das klingt jetzt vielleicht banal. Aber die Situation neu zu formulieren, sorgt auch bei größeren Krisen für Resilienz. James Carse, Professor an der New York University, hat den Begriff des "unendlichen Spiels" entwickelt. Jede Innovation, jede Veränderung, jede Umstellung – sei es im persönlichen oder beruflichen Bereich – birgt potenzielle Vor- und Nachteile. Und auch wenn die meisten Menschen sich instinktiv auf die Nachteile fokussieren: Es ist möglich, diese Denkweise zu verändern und Ängste und Befürchtungen abzuschwächen. Normalerweise sehen wir die Regeln, Grenzen und den Zweck des "Spiels" als fix und unabänderlich an – seien es Reisepläne, ein Projekt oder unseren Karriereweg. Das verführt zu einer Win-or-lose-Mentalität, in der Unsicherheit die eigenen Ängste verstärkt. Nach dem Motto: "Wenn ich meinen Job jetzt verliere, bekomme ich nie wieder ein Bein auf den Boden."