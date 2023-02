Liebe Leserin, lieber Leser,

was Menschen erleben, die uns von A nach B bringen, pflegen, bedienen oder unser Leben retten, muss uns beschämen. 82 Prozent aller Rettungssanitäter in Deutschland haben in den vergangenen zwei Jahren Übergriffe im Einsatz erlebt. Verkäuferinnen werden angepöbelt, belästigt und bespuckt. Frontline Work – dieser englische Begriff beschreibt gut, wie sich Betroffene im Job fühlen. Wie die vorderste Linie auf einem Kampfplatz.