Was können Sie also tun, wenn Sie selbst eher introvertiert sind? Am wichtigsten ist es, sich klarzumachen, wie es sich auf unseren Energiehaushalt auswirkt, wenn wir im Außen sind. Während manche Menschen richtig energiegeladen von der Bühne klettern, und Kraft ziehen aus einer lebhaften Debatte, müssen andere dafür viel Energie aufwenden. Es gibt übrigens viele Prominente, die sich als eher introvertiert bezeichnen, zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Als Präsident musste er natürlich schon qua Amt Reden halten, sich mit anderen Führungspersönlichkeiten treffen und an öffentlichen Debatten teilnehmen. Das sei kräftezehrend gewesen, sagte Obama nach seiner Amtszeit. Deshalb habe er immer Zeit für sich selbst eingeplant, in der er sich erholen konnte.