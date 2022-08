Weiterbildung So bleiben Schulungsinhalte im Gedächtnis

2. Immer mal wieder anstupsen

In jahrzehntelanger Forschung wurde die Wirkung von Nudges – Anstupser, die uns zu bestimmten Handlungen motivieren – immer wieder nachgewiesen. So können uns kurze Erinnerungen per E-Mail oder Push-Benachrichtigung an neu gelernte Konzepte erinnern und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie auch umgesetzt werden. Drei Grundregeln helfen, die Wirksamkeit der Nudges zu maximieren:

1. Fassen Sie sich kurz und bündig – eine gute Faustregel sind maximal drei Sätze.

2. Stellen Sie eine klare Verbindung zwischen dem Nudge und dem Gelernten her – verwenden Sie etwa Schlüsselwörter aus der Fortbildung, um die Botschaft zu vereinheitlichen.

3. Beschließen Sie jeden Nudge mit einem Impuls, die neu gelernte Idee oder Fähigkeit kurzfristig umzusetzen. Etwa eine Aufgabe, die es in einem festgelegten Zeitraum zu erledigen gilt.

Für meine Forschungsarbeit habe ich in unterschiedlichen Schulungsprogrammen wöchentliche Nudges eingesetzt. Die Teilnehmende berichteten durchweg, dass diese ihnen geholfen haben, Neues zu behalten und anzuwenden. Ein Teilnehmer erklärte: "[Die Nudges] erinnerten mich kurz daran, mir Zeit zu nehmen für einfache Dinge, durch die ich mit denen ich das Management/die Führung meines Teams verbessern konnte." Ein anderer beschrieb, wie die Nudges "das Lernkonzept verstärkten", während ein anderer sagte, dass er "es mochte, dass die Reminder die Informationen in den Vordergrund rückten". Die kurzen Mitteilungen ermutigten Teilnehmende darin, Gelerntes in realen Arbeitssituationen anzuwenden. Dadurch verfestigten sie die neuen Informationen im Gedächtnis und machten es viel wahrscheinlicher, dass diese auch in Zukunft anwenden würden.

3. Zeit für Reflexion einplanen

Reflexion ist ein wichtiger Bestandteil des Lernprozesses – und wird übelicherweise nur selten in Schulungen eingebaut. Doch damit Weiterbildungen wirken können, müssen Lernende ermutigt werden, darüber nachzudenken, wie sie das Gelernte in den Arbeitsalltag integrieren können.

Im Rahmen meiner Forschung habe ich am Ende jeder Schulungswoche Reflexionszeiten eingeplant. Während der kurzen Treffen dachten die Teilnehmenden gemeinsam darüber nach, wie sie den Input der Woche genutzt haben. Ich hörte immer wieder, dass diese Reflexionsmöglichkeiten den Teilnehmern halfen, neue Informationen besser zu verstehen und anzuwenden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gelernte weiter anwende, hat sich durch [die geplanten Reflexionen] erhöht", erklärte ein Teilnehmer, während ein anderer es schätzte, dass "sie mich dazu brachten, einen Gang zurückzuschalten und darüber nachzudenken, wie ich das Gelernte anwenden könnte."

4. Mikro-Lernerfahrungen ermöglichen

Studien zeigen, dass die Aufteilung von Inhalten in kleinere Einheiten, die in andere Aktivitäten eingeflochten werden, das Lernen und das Behalten verbessert. Anstatt an einem eintägigen Workshop teilzunehmen, könnten sich Mitarbeitende für kurze Online-Kurse anmelden, die sich leichter in den Wochenplan einbauen lassen. In meinen eigenen Schulungsprogrammen teilte ich Inhalte in 15- bis 30-minütige Mikro-Einheiten auf. Die Teilnehmenden berichteten, dass sie diese kürzeren Lektionen bevorzugten. Sie glaubten außerdem, das Gelernte eher anzuwenden, wenn jede Lektion nur einen Kerngedanken abdeckte, der im Verlauf des gesamten Arbeitstages angewendet werden könne.