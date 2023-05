Selbst im Streit schafften es diese zwei Menschen, sich Raum zu lassen. Oder besser gesagt: Sie gaben sich Raum – für ihre Gefühle, ihre Meinungen, ihr Erleben und ihre Bedürfnisse. Die englische Formulierung "to make space" passt meines Erachtens in Konflikten viel besser – denn gerade in solchen Momenten ist es ein bewusster und aktiver Akt, seinem Gegenüber Raum zu verschaffen.

Überlegen Sie mal, wie oft Sie erleben, dass sich Menschen wirklich diesen Raum geben, einander wahrzunehmen. Im privaten und im beruflichen Kontext. Wahrscheinlich haben etliche Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Unternehmen schon mal vom aktiven Zuhören gehört. Dennoch werfen wir solche Erkenntnisse schnell über Bord, wenn wir uns angegriffen fühlen. Wir setzen eine Negativspirale in Gang, die in Anklagen und Verletzungen endet. Wir arbeiten gegeneinander statt zusammen – das gilt für Paare wie für Teams.