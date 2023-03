Sie ahnen vielleicht, was passierte. Die Reisekosten sanken – und zwar deutlich. Transparenz wirkte stärker als jede Regel auf Papier. Es ist auch kein Zufall, dass in Dänemark der Gender Pay Gap schrumpft, seit Betriebe geschlechtsspezifische Gehaltsstrukturen offenlegen und begründen müssen. Topmanagerinnen und -manager verdienen dort übrigens auch nicht so exorbitant viel mehr als ihre C-Level-Kollegen in den USA oder Deutschland.

Transparenz wirkt besser als jede Regel

Jetzt wollen Sie vielleicht schon eine Mail an mich schreiben: "Aber der Datenschutz!" Mir ist schon klar, dass weder Sie noch ich die Reisekosten unserer Teammitglieder einfach ins Intranet stellen dürfen. Aber wir können und sollten uns fragen: Wo haben wir Möglichkeiten, Transparenz ins Team zu tragen und Eigenverantwortung zu stärken?