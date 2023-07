Wenn die eigene Position neu geschaffen wird, sollten Sie im Bewerbungsverfahren unbedingt darauf achten, dass die im Vertrag gewählten Formulierungen nicht von dem abweichen, was Sie mündlich vereinbart haben. Es kommt nämlich gar nicht so selten vor, dass die Funktionsbezeichnung im Vertragswerk plötzlich anders lautet. Statt "Chief Information Officer (CIO)" steht da dann etwa "Leiterin der IT". Wer schlampig liest, wird so schon vor dem ersten Tag im neuen Job degradiert.

Auf der anderen Seite stehen übertriebene Fantasietitel, die Unternehmen nach meiner Erfahrung gern ins Rennen werfen, wenn sie Gehalt sparen wollen. Manchmal wollen Führungskräfte aber auch nur besonders kreativ oder modern klingen. Bevor Sie oder ich als zukünftiger "Head of Big Deal Management" unterschreiben, sollten wir zumindest kurz innehalten und uns fragen, ob wir diese Position für immer im Lebenslauf stehen haben wollen.