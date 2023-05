Howe: Tatsächlich hat das Parlament von Wales als erste vergleichbare Institution einen Klima- und Umweltnotfall erklärt. Nur so konnten wir erreichen, dass zeitnah und im Sinne des Gesetzes gehandelt wurde und wird.

Hat sich das konkret ausgewirkt?

Howe: Der Future-Generations-Act hat beispielsweise einen fundamentalen Schwenk in der Verkehrspolitik bewirkt. Wales investiert so gut wie kein Geld mehr in den Straßenbau. Insgesamt 55 Vorhaben wurden in den sieben Jahren gestoppt, in denen ich im Amt war. Stattdessen haben wir in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investiert.

Wie haben Sie das geschafft?

Howe: Als Future Generations Commissioner hatte ich nicht nur das Recht, sondern auch die Verpflichtung, mich einzumischen. Bei allem, was die Regierung und die Kommunen in Wales umsetzen wollten, habe ich gefragt: "Moment mal, können wir bitte einmal gemeinsam schauen, ob das, was wir da vorhaben, mit dem Future-Generations-Act übereinstimmt? Welche der im Gesetz vorgeschriebenen Ziele erreichen wir dadurch?"