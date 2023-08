Ich weiß, dass ich damit so ziemlich das genaue Gegenteil dessen tue, was die Wissenschaft rät. Wer Auszeit und Arbeit vermischt, so das Ergebnis unzähliger Studien, schadet nicht nur der eigenen Erholung, sondern auch seiner Leistungsfähigkeit. Ein Urlaub gilt als besonders effektiv, wenn man ausgiebig entspannt, in andere Welten eintaucht oder sich mit anderen Themen als sonst beschäftigt.