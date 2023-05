Seit wir remote arbeiten, habe ich weitere Zwischenphasen verloren. Check-in und Check-out via Teams können für mich das persönliche Gespräch auf dem Flur nicht ersetzen. Den gemeinsamen Spaziergang zur Kaffeemaschine. Den freundlichen Gruß an unserem Empfang, der mir zeigt: Jetzt bist du angekommen. Zudem haben wir Termine durch die Remote-Arbeit so verdichtet, dass mir oft sogar der Zwischenraum fehlt, um auf die Toilette zu gehen.

Ich habe in den vergangenen Wochen bewusst nach Zwischenräumen gesucht. Ich stellte fest, welche Farben die Blüten am Baum vor meinem Fenster haben. Ich saß ohne Mobiltelefon in der Hand im Bus – und kam mit anderen Menschen in Kontakt, sei es durch ein freundliches Lächeln oder ein Gespräch, das sich aus dieser freundlichen Geste ergeben hatte. Ich stellte fest, dass ich beim Spazierengehen besser denken und entspannen kann.