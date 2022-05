Lead Forward Kommunikation: Ignoranz, Apokalypse oder der dritte Weg?

Bereits am ersten Tag der Ausbildung sagte mein Schulleiter, die Branche sei am Ende - und wir alle chancenlos. Abgesehen davon, dass er Unrecht hatte: Wie sollen junge Menschen, Veränderungen in Unternehmen tragen, wenn wir sie klein machen und entmutigen?