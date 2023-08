Der Arbeitsvertrag, den ich im vergangenen Herbst unterschrieben habe, war mein fünfter. Das Besondere an meiner Erwerbsbiografie: Ich bin zweimal gegangen und zweimal zurückgekehrt – immer voller Vorfreude auf die neue Aufgabe in der alten Heimat.



Umso interessierter habe ich das Stück von Anja Lüthy und Corinna Spaeth in unserem aktuellen Heft gelesen, in dem die beiden Psychologinnen sich mit dem Thema Offboarding befassen. Gleich zu Anfang schreiben sie, die Beachtung sei ungleich verteilt. Wer in einem Unternehmen anheuere, bekomme viel Aufmerksamkeit, wer dagegen kündige, meist nur einen freundschaftlichen Handschlag.



In der Tat scheint genau das in den allermeisten Unternehmen noch immer der Fall zu sein. Filmreife Szenen, in denen man innerhalb von Minuten den eigenen Schreibtisch räumen und vom Sicherheitsservice begleitet das Unternehmen verlassen muss, sind hierzulande zum Glück noch die Ausnahme. Allerdings kenne ich aus meinem weiteren Bekanntenkreis viele Geschichten, in denen das Band zum ehemaligen Arbeitgeber spätestens durch die Art und Weise des Abschieds für immer gelöst wurde.