Viele gute Ratschläge über Führung könnten aus einem Glückskeks stammen. Sie klingen einfach, einleuchtend und damit nahezu banal. Sei empathisch! Vertrau deinen Leuten! Lass häufiger los! So eingängig diese Sätze auch sind: Im Alltag scheitern wir häufig an unserer Ungeduld, unserem Perfektionismus oder an tief sitzenden Mustern, die wir schon in der Kindheit eingeschliffen haben.