Liebe Leserin, lieber Leser,

was bedeutet Sicherheit? Vielleicht haben Sie in Ihrer Jugend noch gehört, eine Banklehre sei sicher oder der Job beim größten Arbeitgeber in der Region. Heute suchen Talente nach einer anderen Art von Sicherheit. Sie wollen die Gewissheit haben, dass sie sich entwickeln können. "Sicherheit bedeutet für die jüngeren Generationen, dass ein Unternehmen und seine Führungskräfte in ihre Kompetenzen, ihre Talente und ihre Stärken investieren", sagt Tammy Erickson, Professorin an der London Business School. Vergangene Woche hatte ich die Gelegenheit, sie beim Global Drucker Forum in Wien zu erleben.