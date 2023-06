Noch während seiner aktiven Zeit gründete Subotić eine Stiftung mit dem Zweck, Menschen in Afrika Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Damals ist er 22 Jahre alt, sportlich läuft es hervorragend für ihn. "Aber wenn ich nicht auf dem Rasen stand, spürte ich Leere", erzählt er im Podcast-Interview. "Anfangs versuchte ich, dieses Gefühl wegzukaufen und wegzureisen. Ich sah ja, dass das alle so machten". Doch ob er nach Dubai flog oder im Jacuzzi saß: Nie stellte sich das Gefühl ein, am richtigen Ort zu sein. Schließlich gab ihm ein älterer Freund den Impuls: "Offensichtlich bist du unzufrieden. Wenn du schon so viel Geld hast, gib doch etwas ab und gründe eine Stiftung." Ohne diese zwei Sätze, ist sich Subotić sicher, hätte er damals den Sprung nicht gewagt. Als Migrant und Aufsteiger fehlten ihm Vorbilder.