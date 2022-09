Ich habe Staus schon immer gehasst. Seit wir mit einem älteren VW-Transporter ohne Klimaanlage in den Camping-Urlaub fahren, ist stehen bleiben ab etwa 30 Grad sogar ein bedrohliches Szenario. Um Ihnen einen Eindruck zu geben: Ich schätze, so fühlt es sich an, wenn man seinen Kopf in einen Toaster hält. Derart erhitzt, geraten sowohl die Sicherheit beim Fahren als auch der Familienfrieden in Gefahr. Von daher schlägt Flexibilität bei der Routenplanung andere Faktoren wie Geschwindigkeit. Ich überlege zum Beispiel, wie viele Ausfahrten es auf einer Strecke gibt. Dann können wir schnell reagieren und abfahren, falls sich irgendwo ein Stau anbahnt.