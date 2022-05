Die Autoren Mathias Wolff berät Unternehmen und Bundesbehörden mit einem Schwerpunkt auf strategische Kommunikation. Dominik Austermann ist Professor für strategisches Management an der Hochschule Mainz.

Annika Wischnewski saß auf der Terrasse ihres Reihenhauses in Düsseldorf und blickte zufrieden in den Garten mit dem Trampolin und dem Planschbecken für die Kinder. Dieses Haus zu finden war ein Kampf gewesen. Am Ende hatte sie einfach nur Glück gehabt. Annika war seit zwei Jahren Chefredakteurin der lokalen Traditionszeitung "Rheinstimme". Ihre berufliche Herausforderung war in den letzten Monaten der Aufbau der lokalen Qualitätsführerschaft. Auch hier hatte sie Erfolg gehabt und sich durchsetzen können. "Wir dürfen die Rheinstimme nicht kaputt sparen", hatte sie immer wieder gepredigt – und Recht behalten.

Mit ihr als Chefredakteurin stemmte sich die Lokalzeitung erfolgreich gegen den Branchentrend und konnte nicht nur ihren Umsatz auf 90 Millionen Euro steigern, sondern auch die Auflage um 11 Prozent auf 160.000 Exemplare. Statt der üblichen Sparmaßnahmen in den Redaktionen setzte sie voll und ganz auf fest angestellte, gut ausgebildete Redakteure. Ihr war es besonders wichtig, Qualität zu belohnen. Die Rheinstimme zahlte über Tarif und bot langfristige Beschäftigungsperspektiven. Das lockte Topjournalisten anderer, überregionaler Blätter an.

Ein Klingelton unterbrach ihre Gedanken. Annika klappte den Laptop auf. Eine E-Mail von Mei Zhu aus dem Rechnungswesen hatte den Betreff "Dringend!". Sie bekam selten Mails aus dem Rechnungswesen. Der Inhalt war hochgradig irritierend. Mei Zhu schrieb von Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe an Lieferanten von Büro- und Druckmaterialien. Sie habe entdeckt, dass der Verlag systematisch überteuerte Lieferaufträge erteilt hatte.

Was um alles in der Welt sollte das denn? Annika griff zum Hörer und rief Mei Zhu an: "Bist du dir sicher, dass wir es mit klaren Verstößen bei der Auftragsvergabe zu tun haben?"

1. C-Güter sind Güter, die einen geringen Wert haben und in großen Mengen verbraucht werden. Die ABC-Analyse unterteilt darüber hinaus in Güter mit hohem Wert und geringer Menge (A-Güter) sowie mit mittlerem Wert und mittlerer Menge (B-Güter). Bei der Kostenoptimierung erfahren C-Güter weniger Aufmerksamkeit, weil sie häufig weniger als 20 Prozent der Gesamtkosten verursachen.

Mei bestätigte: "Ja, leider ziemlich sicher. Die Täter haben rollierend überteuerte Aufträge an drei wechselnde Lieferanten vergeben. Wahrscheinlich damit nicht auffällt, dass es immer der gleiche Lieferant ist. Eine einfache Google -Recherche hat mir gezeigt, dass die aufgerufenen Preise doppelt so hoch waren wie marktüblich. Es hat wahrscheinlich keiner gemerkt, weil es sich um C-Güter handelte."1 Annika wunderte sich, warum Mei sich nicht zunächst an Daniel Meyer, den kaufmännischen Geschäftsführer, gewandt hatte. Aber die Erklärung war einleuchtend: "Wir haben ja keinen Prozess für sowas. Ich habe gegoogelt, was Mitarbeiter tun können, die Verstöße entdecken. Dort stand, dass ich mich an den Compliance-Beauftragten wenden soll. Ich weiß aber nicht, wer das ist." 2

2. Compliance bezeichnet die Einhaltung von Regeln und Gesetzen. Viele Unternehmen haben eine eigene Compliance-Abteilung. Compliance-Verstöße erzeugen immer wieder Schäden und Skandale. Zu den bekanntesten Beispielen gehören Enron, Volkswagen und Wirecard.

Annika hätte gelacht, wenn die Situation nicht so bedrückend gewesen wäre. So sagte sie nur: "Mei, das kannst du auch gar nicht wissen, weil wir keinen Compliance-Beauftragten haben. Aber wie auch immer: Da muss jetzt schnell was passieren. Ich rufe Daniel an, und wir gehen das Thema an." Daniel Meyer lebte nicht in Düsseldorf, sondern pendelte aus Dortmund. Heute war er ebenfalls im Homeoffice . Genau wie Annika war er sehr beunruhigt. Sie beschlossen, sich am nächsten Morgen im Büro zu treffen. "Aber vorher rufe ich Tina an, damit sie die Erteilung neuer Aufträge zunächst sperrt", schlug Daniel vor. Tina Düßbacher hatte als IT-Chefin die Kontrolle über alle Systeme.

"Mach das", pflichtete Annika ihm bei. Doch im gleichen Moment kam ihr ein schlimmer Gedanke: "Was, wenn nicht nur Aufträge zur Lieferung von Büro- und Druckmaterialien unter dem Einfluss von Korruption vergeben wurden? Was, wenn unsere Inhalte manipuliert werden? Da gab es doch in letzter Zeit einige Vorwürfe, zum Beispiel in Leserbriefen." Daniel Meyer versuchte sie zu beruhigen: "Das wäre noch mal eine ganz andere Dimension. Aber es gibt keinen Grund, vom Schlimmsten auszugehen. Wir lassen jetzt erst mal Tina die Auftragsvergabe sperren und treffen uns morgen mit ihr. Und ich bitte Mei, die Verstöße systematisch aufzubereiten und uns zu präsentieren. Dann sehen wir weiter."

Annika sah ein, dass sie einen kühlen Kopf brauchte und systematisch vorgehen musste: "Okay, aber für die Diskussion zu möglichen inhaltlichen Manipulationen möchte ich Ayşe Braun dabei haben. Als dienstälteste Redakteurin kann sie am besten einschätzen, ob und wo es Einfallstore für inhaltliche Manipulationen gibt."

War es wirklich der Kulturredakteur? Am nächsten Morgen im Büro stellte Mei Zhu vor, was sie herausgefunden hatte: Redakteur Hermann Bolitt hatte immer wieder Toner, Druckpapier und Walzen für die Druckmaschine zu völlig überhöhten Preisen bei drei Anbietern bestellt. Das verwunderte alle; schließlich war Hermann war seit vielen Jahren Mitglied der Kulturredaktion und genoss im Kollegenkreis einen tadellosen Ruf. Bei Hermanns Bestellungen war auffällig, dass die Preise viel zu hoch und abwechselnd bei den beiden anderen Anbietern noch höher waren. Das passte ins System, denn der Verlag hatte die Regel, bei jeder größeren Bestellung drei Angebote einzuholen. "Das darf doch nicht wahr sein! Warum bestellt unsere Edelfeder Hermann überhaupt das Druckmaterial – und wo bleibt eigentlich der Kaffee?", echauffierte sich Annika. Just in dem Moment betrat der Teamassistent mit einem vollen Tablett den Raum. Annika entschuldigte sich: "Sorry, das hat nichts mit dir zu tun." Alle griffen zu. "Ein Schnaps wäre mir jetzt lieber", grummelte Daniel Meyer, nachdem er einen Schluck genommen hatte. Dann redeten alle durcheinander. "Das war bestimmt nicht Hermann", sagte Tina Düßbacher. "Ich habe ihm schon tausend Mal gesagt, dass er seinen Account sperren und sein Passwort nicht auf ein Post-it schreiben soll." Annika fragte: "Wieso fällt eigentlich niemandem auf, dass ein Redakteur Druckmaterial bestellt?" Und Ayşe Braun warf ein: "Warum bin ich eigentlich hier? Das ist ja alles fürchterlich, aber müssen wir nicht einfach mit Hermann sprechen?" "Entschuldige, Ayşe, wir sollten das jetzt mal systematisch angehen", schlug Geschäftsführer Meyer vor. "Wir haben doch drei große Aufgaben: Erstens sollten wir die aufgedeckten Vergehen vollständig aufklären. Da Vertuschungsgefahr besteht, sollte alles in diesem Raum bleiben. Das heißt, wir sprechen weder mit Hermann noch mit den Lieferanten und auch mit sonst niemandem über Meis Entdeckung. Zweitens sollten wir nach weiteren Unregelmäßigkeiten suchen. Da kommst du ins Spiel, Ayşe. Deine Einschätzung wäre uns bei der Suche nach inhaltlichen Manipulationen wichtig. Und drittens sollten wir uns überlegen, wie wir zukünftige Verfehlungen vermeiden könnten". "Sehr gute Struktur, Daniel. Wie gehen wir die drei Themen an?", fragte Annika. Ayşe Braun dagegen war nicht überzeugt von diesem Vorgehen – ganz im Gegenteil. Wie konnte ihre Chefredakteurin sich überhaupt vorstellen, dass jemand von den Redakteurskollegen käuflich sei? "Wir wollen ja nur definitiv ausschließen, dass es zu so etwas gekommen ist", sagte Daniel Meyer beruhigend. "Aber egal wie unvorstellbar das für uns ist – solche Befürchtungen sind nicht gänzlich aus der Luft gegriffen. In Österreich hat sich eine große Zeitung vermutlich kaufen lassen und dafür extra positiv berichtet, inklusive frisierter Meinungsumfragen.3 Das ist gerade mal ein ein paar Monate her – schon vergessen?" Ayşe schnaubte und biss sich auf die Lippe.

3. In Österreich sollen sich Politiker positive Darstellungen und manipulierte Umfragen bei Tageszeitungen erkauft haben und dies mit Anzeigen vergütet haben. Im Zuge dieser "Inseratenaffäre" war der damalige Kanzler Sebastian Kurz zurückgetreteten. Die Justiz ermittelt noch gegen ihn und 18 ehemalige oder amtierende Politiker.

"Also, was die Suche nach möglichen weiteren korrupten Aktivitäten angeht und alles rund um Prävention – da müssen wir uns natürlich sowieso vertagen. Das müssen wir ganz anders angehen", versuchte Annika, eine Eskalation zu verhindern. "Genau, aber über die Bestellung der Druckmaterialien müssen wir jetzt sprechen", beharrte IT-Chefin Tina Düßbacher. Tatsächlich hatte Mei Zhu noch mehr zu berichten: "Nicht nur, dass die Bestellungen immer von Hermanns Account kamen – es war auch immer zwischen 12 und 13 Uhr." "Da ist Hermann immer im Imbiss an der Ecke. Danach kann man die Uhr stellen", rief Tina. Die anderen nickten. "Also, die offizielle Zuständigkeit für die Einkäufe liegt bei Mehmet, der aber in Elternzeit ist", erläuterte Mei. "Katja hätte die Bestellungen seit dem 1. März übernehmen sollen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie das noch auf dem Schirm hat. Die Druckerei meldet sich ja immer, wenn die Bestände eine bestimmte Grenze unterschreiten, und erst dann wird neu bestellt. Falls der Betrüger immer ausreichend früh neue Ware bestellt hat, meldet sich die Druckerei natürlich nie. Deshalb plädiere ich dafür, dass wir den PC von Hermann in der Mittagspause überwachen."

Die IT-Chefin schlug vor, eine Software zu installieren, die ein Webcam-Foto vom Nutzer schießt, sobald dieser sich in die Auftragsvergabe einwählt. "Echt jetzt? Wollt ihr wirklich anfangen, uns zu überwachen?", warf Ayşe ein. "Ehrlich gesagt, habe auch ich in diese Richtung gedacht, ja", sagte Mei zögerlich. "Es ist ja nur dieser eine Rechner." "Und das wäre bestimmt auch in Hermanns Sinne", ergänzte Tina. Die Chefredakteurin schlug einen Kompromiss vor: "Tina, du bist doch immer hier vor Ort, weil du die Server am Laufen hältst. Lass dir doch einen Alert schicken, wenn wieder Druckmaterial bestellt wird. Bis zu Hermanns Schreibtisch sind es doch nur ein paar Schritte für dich." Die Beteiligten beendeten das Meeting, wobei deutlich erkennbar war, dass Ayşe die Überwachung zu weit und Tina nicht weit genug ging. Aber alle verhielten sich konstruktiv. Sie verabredeten sich für einen klärenden Workshop in der kommenden Woche. Tina bot an, ein Konzept zu entwickeln, wie sich weitere Vergehen aufdecken ließen und was sie präventiv unternehmen konnten. Ayşe nahm sich der Suche nach inhaltlichen Manipulationen an.

Wir haben den Täter! Für den Workshop hatte Annika einen Meetingbereich in einem Landgasthof vor den Toren Düsseldorfs reserviert. Ein ganztägiger Workshop mit einer Teilnehmerschaft aus Rechnungswesen, Redaktion und IT hätte im Verlagshaus zu vielen Fragen geführt. Die Idylle des alten Bauernhofs passte so gar nicht zum Thema. Als Tagungshotel bot er den Gästen neben der gehobenen Gastronomie auch Meetingräume, die über eigene Außenbereiche verfügten. So saßen die gleichen Kollegen wie vor einer Woche gemeinsam auf der Terrasse. Zunächst ergriff Redakteurin Ayşe Braun das Wort: "Gute Nachrichten! Ich konnte keine Anzeichen von inhaltlicher Manipulation entdecken. Ich habe vor allem die Artikel geprüft, bei denen uns in Leserbriefen und Online-Kommentaren tendenziöse Berichterstattung vorgeworfen wurde. Bei diesen Artikeln habe ich jeweils Artikel der Konkurrenz zum Vergleich herangezogen. Dabei konnte ich keine verdächtigen Abweichungen entdecken." Alle atmeten erleichtert auf. Annika Wischnewski seufzte: "Das sind gute Indizien, aber natürlich kein Beweis. Eigentlich müssten wir da noch viel tiefer schürfen. Wir müssten streng genommen bei jedem Artikel prüfen, warum wir überhaupt dieses Thema ausgewählt haben. Und in welchem Tenor wir über die Akteure – also Unternehmen, Verbände, Personen und so weiter – berichtet haben. Wen wir zitiert haben, und wen nicht. Verdammt, mein Vertrauen ist echt angeknackst, wo einmal dieser blöde Gedanke im Raum steht. Warum hat Jelena so ausführlich und positiv über den neuen Windpark berichtet? Günthers Interview mit dem Tourismusverband Rheinland fand ich auch ganz schön windelweich – und das ging nicht nur mir so. Ganz zu schweigen von unseren lieben Kollegen, die sich um die Ankündigungen von Veranstaltungen kümmern, die Reise-Seiten und so weiter."

Alle schwiegen, bis sie weitersprach: "Aber wir kommen hier nicht weiter, und ich will auch nicht weiterkommen. Lasst uns das Fass schnell wieder schließen. Ich will meiner Redaktion vertrauen, denn das hat sie verdient. Jetzt stärken wir uns erst mal." Wieder herrschte große Erleichterung in der Runde, und die Gruppe stürmte ans Buffett. Kaum jemandem fiel auf, dass Tina plötzlich ihren Teller stehen ließ und Annika am Ärmel in einen Nebenraum zog. Als die beiden nach dem Essen wieder auftauchten, strahlten sie in die Runde. "Wir haben den Täter!", platzte es aus Tina heraus. "Hermann ist wie erwartet aus dem Schneider. Vorhin habe ich einen Alert auf mein Handy bekommen und den Sicherheitsdienst alarmiert. Ein Kollege aus der Beschaffung war an Hermanns Rechner und hat gerade eine Bestellung für Druckpapier ausgelöst. Um alles weitere kümmern sich jetzt Annika und unsere Anwälte. Natürlich werden wir auch Anzeige gegen die drei Lieferanten erstatten." Die anderen nickten anerkennend. Die Chefredakteurin ergriff das Wort: "Wir haben aus der Misere schon einiges gelernt. Danke für deine Wachsamkeit, Mei, und auch für die Anregung, einen Compliance-Beauftragten einzusetzen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du das direkt übernimmst, wenn du willst und wenn es für Daniel okay ist. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir klare Ansprechpartner hätten. Darüber hinaus sollte es eine Lehre für uns sein, vorsichtiger mit Passwörtern umzugehen und bei jeder Abwesenheit vom Schreibtisch unseren PC zu sperren."

Moralische Bedenken Die Chefredakteurin leitete zum nächsten Tagesordnungspunkt über. "Ein zentrales Ziel unseres Workshops ist ja, in der Frage weiterzukommen, wie wir Verstöße zukünftig schneller erkennen und besser verhindern können. Tina, schieß los."

4. Process Mining ist die systematische Untersuchung von Prozessen anhand von erhobenen Daten. So lassen sich Prozesse, die immer wieder vorkommen, auf Abweichungen vom Regelprozess untersuchen. Durch die systematische Analyse können Unternehmen auch Verbesserungspotenziale identifizieren, zum Beispiel wie sich Nadelöhre vermeiden lassen.

"Ganz klar: Ich würde alle Prozesse durch Process Mining überwachen.4 Das habe ich ja schon mehrfach vorgeschlagen, ohne Erfolg. Aber jetzt ist die Zeit reif dafür. Wir können schlicht nicht alle Prozessabweichungen im Blick haben. Aber mit Process Mining schon. Das System würde alle Prozesse dokumentieren und automatisch aufzeigen, falls ein Prozess von der Norm abweicht." Daniel war sichtlich angetan von dem Vorschlag. "So haben wir das damals in der Autoindustrie auch gemacht, als ich das Finanzressort eines Zulieferers geleitet habe. Ihr glaubt gar nicht, was wir für Abweichungen entdeckt haben. Manche Leute haben zum Beispiel die Rechnung gesplittet, um eine Freigabenotwendigkeit durch Vorgesetzte zu umgehen."

5. Red Flags sind Indikatoren für Risiken und können bei Personen das äußere Erscheinungsbild oder auch die Lebensumstände betreffen. Ein Beispiel: Ein Angestellter hat in jüngster Zeit teure Anschaffungen gemacht, die er sich von seinem Einkommen eigentlich nicht leisten kann.

Tinas Vorschlag, die Mitarbeiter außerdem auf Red Flags zu überwachen, stieß jedoch auf Widerspruch.5 "Wollen wir wirklich die Daten der Mitarbeiter systematisch auswerten?", fragte Mei. "Leider hat sich gezeigt, dass der Kollege, der die illegalen Bestellungen ausgelöst hat, in Scheidung lebt und ein Alkoholproblem hat …", setzte Daniel an. "Moment, wir können doch nicht persönliche Daten der Mitarbeiter erheben, um sie dann einfach zu verdächtigen", beschwerte sich Ayşe. "Tja … 90 Prozent der Täter weisen nun mal solche Red Flags auf", erwiderte Daniel. "Und auf diesem Weg könnten wir auch viel gezielter prüfen, ob Inhalte manipuliert werden." "Aber ich habe euch doch schon gesagt, dass ich keinen einzigen Hinweis auf manipulierte Inhalte gefunden habe." Ayşe wirkte angefressen. "Kommt, lasst uns mal eine Pause machen", schlug Annika vor. "Ich glaube, wir müssen alle mal durchatmen und uns wieder beruhigen." Sobald die anderen mit dem Kaffee beschäftigt waren, sprach Ayşe Annika an: "Ich habe wirklich große Bauchschmerzen. Ich finde schon dieses Process Mining unmoralisch. Aber wenn wir jetzt auch noch systematisch die Mitarbeiter auf Red Flags überwachen, können wir uns unsere Expansionspläne abschminken – also die besten Redakteure anzulocken und die Überregionalen anzugreifen. In so einem Klima des Misstrauens und der Überwachung will doch keiner arbeiten. Außerdem habe ich arge Zweifel, dass so ein Vorgehen legal ist."

Annika seufzte. "Ich verstehe deine Bauchschmerzen. Und ich weiß doch auch nicht, was wir tun sollen. Leider bin ich nicht ganz so zuversichtlich, was die Loyalität unserer Kollegen angeht. Bei einigen habe ich mir schon öfter gedacht, dass sie ganz schön über ihre Verhältnisse leben." Ayşe dachte kurz nach. "Gib den potenziellen Übeltätern doch die Möglichkeit, sich selber zu melden und damit den Weg zurück zu finden. Durch so ein Angebot stärkst du das Vertrauen und nicht die Kontrolle." Annika entschuldigte sich einen Moment, um nachzudenken. Sie lief von der Terrasse ein paar Schritte in das angrenzende Waldstück hinein. Jetzt musste sie einen klaren Gedanken fassen und eine Entscheidung treffen. Aber welcher Weg war der richtige? Reagierte sie gerade komplett über, wegen eines Einzelfalls einen Kontrollapparat zu installieren? Oder war sie bisher viel zu naiv gewesen? War es nicht geradezu verantwortungslos, die Möglichkeiten nicht zu nutzen, die Process Mining und Red-Flag-Monitoring boten? Sie setzte sich auf einen Baumstumpf und starrte ins Unterholz. In zehn Minuten sollte das Meeting weitergehen. Bis dahin musste sie sich entschieden haben. Was kann Annika Wischnewski tun, um Korruption künftig zu verhindern?

Expertin Sabine Otte-Gräbener "Unternehmen, die gegen Datenschutzregeln verstoßen, drohen drastische Bußgelder." Bild vergrößern Sabine Otte-Gräbener ist Professorin für Zivil-, Handels- und Gesellschaftsrecht an der Hochschule Düsseldorf und Of Counsel in der Wirtschaftsrechtssozietät Berner Fleck Wettich in Düsseldorf. Foto: Rudi Feuser Annika Wischnewski steht vor einer schwierigen Frage: Darf ihr Arbeitgeber, die Rheinstimme, Beschäftigte überwachen, um Compliance-Verstößen vorzubeugen oder diese aufzuklären? Und wenn ja, wie weit darf er dabei gehen? Die Thematik gewinnt in der Praxis zunehmend an Bedeutung, denn Unternehmen müssen hohe Compliance-Anforderungen erfüllen, um strafbare Handlungen ihrer Arbeitnehmer aufzudecken und zu verfolgen. Dabei gilt: Wenn der Arbeitgeber solche Überwachungsmaßnahmen einführt, muss er sich an bestimmte Regeln halten – vor allem muss er die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers und den Arbeitnehmerdatenschutz beachten. Ansonsten drohen etwa bei einer Verletzung der Persönlichkeitsrechte Schadensersatzansprüche und Beweisverwertungsverbote im Prozess. Und sollte es zum Prozess kommen, dürfen durch Überwachung gewonnene Beweise vor Gericht nicht verwertet werden. Unternehmen, die gegen Datenschutzregeln verstoßen, drohen zudem drastische Bußgelder, die bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen können. Derzeit diskutieren Juristen, ob das so genannte predictive policing zulässig ist. Dabei wertet Künstliche Intelligenz größere Datenmengen aus, um eine personenbezogene Prognose zu erstellen. Aus ihr lässt sich ablesen, welche Arbeitnehmer besonders anfällig für Compliance-Verstöße sein könnten. Unter bestimmten Voraussetzungen ist dies zulässig – etwa wenn der Arbeitgeber kontrollieren will, ob ein Arbeitnehmer seinen Pflichten vollständig nachkommt. Nicht zulässig ist es dagegen, ein umfassendes Persönlichkeitsprofil einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters zu erstellen. Auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht verbietet eine Totalüberwachung von Arbeitnehmern, um diese keinem ständigen Überwachungsdruck auszusetzen. Allerdings dürfte es zulässig sein zu ermitteln, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Straftat ist, wenn diese Zahl nur für einzelne Delikte oder Organisationseinheiten erhoben wird. Das wäre jedoch nur möglich, wenn jene Arbeitnehmer Gegenstand der Analyse sind, die aufgrund ihrer Tätigkeit die Straftat überhaupt begehen können. Außerdem dürfen dafür nur jene Daten verwendet werden, die dem Arbeitgeber selbst vorliegen oder die öffentlich zugänglich sind. Wenn das predictive policing für einen bestimmten Arbeitnehmer eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ausweist, Compliance-Verstöße zu begehen, dürfte der Arbeitgeber ihn technisch überwachen lassen. Eine rein präventive verdeckte Videoüberwachung in öffentlich nicht zugänglichen Räumen ist regelmäßig unzulässig. Voraussetzung für eine solche verdeckte Videoüberwachung ist nach der Rechtssprechung, dass es einen konkreten Verdacht einer Straftat oder einer anderen schweren Verfehlung zulasten des Arbeitgebers gibt. Zudem müssen zuvor weniger einschneidende Mittel zur Aufklärung des Verdachts (zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen) ergebnislos ausgeschöpft sein. Die verdeckte Videoüberwachung muss damit praktisch das einzig verbleibende Mittel sein und sie darf nicht unverhältnismäßig sein. Darüberhinaus sollte die Rheinstimme ein Compliance-Management-System aufbauen und dies um ein internes Hinweisgebersystem zum Schutz von Whistleblowern vor drohenden Repressalien ergänzen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür: das Bundesjustizministerium veröffentlichte im April den Referentenentwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes, wonach Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten interne Meldestellen einrichten müssen, an die sich Angestellte wie Mei Zhu wenden können, um etwa Compliance-Verstößen zu melden.

Experte Fabian Dittrich "Harte Überwachungsmaßnahmen dürften einen erheblichen negativen Effekt haben." Bild vergrößern Fabian Dittrich ist Professor für BWL und Entrepreneurship an der FH Dortmund Foto: PR Annika Wischnewski sollte eine Gesamtperspektive einnehmen. Ihre Kollegen im Führungsteam scheinen in dieser Situation eher von Fachinteressen geleitet zu sein. Wahrscheinlich fühlen sie sich sogar persönlich verletzt, denn der Einkaufsprozess fällt in die Verantwortung von Daniel Meyer als kaufmännischem Geschäftsführer, und der Missbrauch des PC fällt in den Bereich von IT-Chefin Tina Düßbacher. So ist es nicht verwunderlich, dass beide jeweils harte Maßnahmen ergreifen wollen, die einen solchen Vorfall künftig ausschließen können. Allerdings dürften harte Überwachungsmaßnahmen einen erheblichen negativen Effekt auf das Betriebsklima haben. Vertraulichkeit und Rechtschaffenheit gehören zum Selbstverständnis der Redakteure und sind offensichtlich auch Teil der Betriebskultur. Dies durch Überwachungsmaßnahmen infrage zu stellen könnte mittelfristig zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führen, denn die Motivation und Arbeitsleistung der Mitarbeitenden würde sinken. Gleichzeitig würden sich die Maßnahmen auch in der traditionell eng vernetzten Branche herumsprechen. Die Rheinstimme verlöre ihre hohe Attraktivität als Arbeitgeber. Dieses wirtschaftliche Risiko ist wesentlich größer als der durch den Betrugsfall entstandene Schaden. Es ist auch größer als mögliche Schäden durch ähnliche Fälle in der Zukunft. Immerhin handelt es sich bisher um einen Einzelfall. Es gibt keinen Hinweis auf systematischen Betrug oder betrugsanfällige Prozesse. Daher braucht es eine weniger übergriffige Reaktion als die von Meyer und Düßbacher befürwortete. Die Frage, die sich Annika Wischnewski nun stellt - wie lässt sich Korruption künftig verhindern? - ist tatsächlich die falsche. Wenn kriminelle Energie am Werk ist, lässt sich Betrug nie ganz ausschließen. Die Frage sollte daher sein, wie die Zeitung die hohe Integrität ihrer Beschäftigten stärken kann. Ein Element davon ist es, Betrug künftig schwerer oder zumindest weniger attraktiv zu machen. Annika Wischnewski muss nun vor allem klar kommunizieren: das Problem klar benennen und gezielte Maßnahmen definieren. Das Führungsteam sollte Verantwortung dafür übernehmen, dass Betrug in den bestehenden Strukturen möglich war und nur zufällig aufgefallen ist. Problematisch ist, dass durch diesen Einzelfall ein Verdacht auf das ganze Team gefallen ist. Das Führungsteam hat sich sogar veranlasst gesehen, den Vorwürfen tendenziöser Berichterstattung aus Leserbriefen nachzugehen. Das entspricht nicht den hohen ethischen Standards des Redaktionsteams. Ein systematisches Red-Flag-Monitoring wäre ein persönlicher Angriff auf jeden einzelnen und kann nicht Teil der Lösung sein. Process Mining hingegen kann ein zentraler Bestandteil der Lösung sein. Die Handelnden sollten dennoch aufpassen, dass es nicht darum geht, "Betrüger zu jagen", sondern vielmehr, Prozesse robuster und sicherer zu machen. Tatsächlich zeigt die Praxis, dass die Vorteile von Process Mining insbesondere darin liegen, dass Fehler früher auffallen und Prozesse optimiert werden. Betrugsprävention ist ein Nebeneffekt. Neben dem Process Mining sollte Annika Wischnewski flankierende Maßnahmen treffen. Damit signalisiert das Management dem Team, dass es umfassend und mit Blick auf die Zukunft auf den Betrug reagiert. Sinnvoll ist es zum Beispiel, eine Compliance-Beauftragte einzusetzen, Compliance Trainings einzuführen sowie die Sicherheit beim Rechnerzugriff zu erhöhen.

