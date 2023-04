Der Kollege am Nachbarschreibtisch jammert von früh bis spät, der Abteilungsleiter treibt alle mit seiner Rechthaberei in den Wahnsinn, die übermotivierte Problemlöserin des Teams mischt ungefragt sich in jedes Projekt ein. "Fast jeder und jede kennt eine Nervensäge im Job", sagt Coach und Autor Attila Albert. Während der Pandemie schrieb er sein neues Buch "Sorry, ihr nervt mich jetzt alle”, weil er feststellte, dass Freunde und Klienten immer dünnhäutiger wurden. "Menschen reagieren heute gereizter als früher", sagt Albert. Das liege auch an Arbeitsverdichtung, Stress, immer mehr digitaler Kommunikation und den vielen Krisen. "Jeder erwartet von den anderen Rücksichtnahme, zeigt aber selbst kaum Geduld."