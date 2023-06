Als Thoms vor Jahren selbst das Thema moderne Sklaverei in der deutschen Wirtschaft ansprach, lange bevor das andere taten, spürte sie viel Gegenwind. Mandanten, aber auch Kolleginnen und Kollegen zweifelten an diesem vermeintlichen "Schnickschnack". Ihr Rat: "Do your due dilligence." Wer ein ethisches Thema auf die Agenda seines Unternehmens setzen wolle, sollte sich tief einarbeiten, Studien lesen, Argumente sorgfältig prüfen und Verbündete suchen. "Gleichgesinnte helfen ungemein, bei der Sache zu bleiben und die eigenen Gedanken immer wieder zu testen", rät sie. In der Praxis habe sich die Regel "never walk alone" als äußerst hilfreich erwiesen.