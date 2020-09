Wettbewerb Die Grenzen der Größenvorteile

In Märkten mit Netzwerkeffekten gilt schnelles Wachstum als das Nonplusultra. Dabei scheitern in solchen Sektoren oft gerade die größten Unternehmen. Meist liegt das daran, dass sie die Unterschiede zwischen den Kunden nicht berücksichtigen und so kleineren Wettbewerbern den Weg ebnen.