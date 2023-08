Sollen Unternehmen nun alle Benefits abschaffen? Der Schlüssel liege darin, so viel Zufriedenheit zu schaffen, dass Mitarbeitende genug Energie hätten, an anderer Stelle Verbesserungswürdiges zu benennen und anzupacken. "Wer vor Sorgen schlecht schläft oder in ständiger Angst arbeitet, hat keine Kapazitäten, sich um Missstände zu kümmern", sagt Strassner. HR-Abteilungen und Führungskräfte sollten also nicht darauf abzielen, ausschließlich glückliche Rückmeldungen zu bekommen, sondern auch erreichen, "dass Leute die Power haben zu sagen: "So nicht. Ich setze mich ein, ich schreibe eine wütende E-Mail, ich gründe ein Netzwerk".