Viessmann war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil sich der Vorzeigemittelständler entschieden hatte, seine Wärmepumpensparte an einen US-Konzern zu verkaufen . Wie von Polier versucht, die Belegschaft bei dieser Transformation mitzunehmen, wie sich die Anforderungen an Personalerinnen in Zeiten dauerhaften Wandels ändern und warum sich eine Karriere in dem Bereich lohnt, hören Sie in der neuen Folge von Team A.

Im ehrlichen Führungspodcast Team A sprechen die Chefredakteurinnen Antonia Götsch (Harvard Business manager) und Astrid Maier (Xing News) alle zwei Wochen mit Managerinnen und Managern, Gästen aus der Wissenschaft und dem Sport über Führung, Strategie und Management. Team A erscheint 14-täglich hier sowie auf Spotify und Apple im Podcast.