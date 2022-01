Kenneth Libbrecht, Professor für Physik am California Institute of Technology (Caltech), erforscht die molekulare Dynamik des Kristallwachstums und die Physik von Schneeflocken. Er fotografiert die faszinierend vielfältigen Formen und Muster der Flocken und züchtet seine eigenen Schneekristalle – mit Mustern, die so in der Natur nicht vorkommen.

Foto: Kenneth Libbrecht