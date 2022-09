Strategie zum Frühstück Strategie muss einfach sein

Kann Strategie einfach sein?

Ja, und das sollte sie auch. Felix Oberholzer-Gee, Strategieprofessor der Harvard Business School, hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Es heißt "Better, Simpler Strategy". In einem Artikel im Harvard Business manager fasst er die Kernthese so zusammen: "Reduzieren Sie Ihre Strategie aufs Wesentliche ".

"In so vielen Gesprächen erlebe ich, dass die Leute sehr komplizierte Vorstellungen von Strategie haben", sagte der Professor, als ich ihn für unser Online-Event Open House interviewte. "Eigentlich ist das Unsinn. Strategie ist nicht kompliziert." Weniger sei mehr: Statt in unterschiedlichen Bereichen allerlei unterschiedliche Initiativen zu starten, sollten sich Managerinnen und Manager nur auf solche konzentrieren, die wirklich Mehrwert – auf Englisch "Value" – bringen.