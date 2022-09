Strategie zum Frühstück Haben Sie einen Plan B?

Warum zerbrechen manche Unternehmen an Krisen, während andere gestärkt daraus hervorgehen? Die Forschung zeigt, dass erfolgreiche Firmen vor allem gut darin sind, in unsicheren Zeiten ihr Geschäftsmodell anzupassen. Diese Fähigkeit gilt es möglichst früh zu lernen, wenn die nächste Krise noch gar nicht abzusehen ist. Wer in ruhigen Zeiten die Grundlagen legt, kann dann schneller reagieren.