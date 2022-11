Strategie zum Frühstück Doppelt hält besser

Ist Christensens Forschung noch aktuell? Mehr denn je. Die Berater James Allen und Chris Zook beschreiben in ihrem Artikel "Die Kraft des zweiten Wachstumsmotors ", wie die erfolgreichsten Unternehmen heute Christensens Ratschlag umsetzen. Die acht Konzerne mit dem stärksten Wertzuwachs der Welt, so schreiben die Experten, investierten ihre Kompetenzen und Cashflows konsequent in die Entwicklung eines neuen Kerngeschäfts. "Von 2008 bis 2018 lässt sich bis zu ein Drittel des gestiegenen Marktwerts großer börsennotierter Konzerne auf die guten Aussichten zurückführen, die neue Wachstumsmotoren liefern."