Strategie zum Frühstück Die drei Regeln der Innovation

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor vielen Jahren besuchte ich auf einer Recherchereise in Kalifornien einen Computerspielehersteller. Die Zentrale entsprach dem Klischee einer amerikanischen Techfirma: Alles war bunt und gechillt, die Mitarbeitenden waren jung, es gab kostenlose eisgekühlte Getränke und Snacks. Der Ort sah wie ein großer Spielplatz aus. Klar, dass die Firma an der Spitze der Branche steht, so dachte ich damals, denn so gedeiht echte Innovation – in einer Start-up-Kultur, in der die Beschäftigten ihren Ideen freien Lauf lassen können.